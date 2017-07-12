Gayrimenkul gelir vergisinde son gün 31 Temmuz

Gayrimenkul gelir vergilerinden olan kira gelir vergisini, 2016 yılı içerisinde gayrimenkulünü kiraya verenler, değer artış kazancı vergisini ise 2016 yılı içerisinde taşınmazını satanlar ödüyor.

HER SENE SINIRLARI BELİRLENİYOR

Her sene vergiler için istisna sınırları belirleniyor. Bu kurallara göre; her taşınmazını satan veya kiraya veren gelir elde edenler vergi mükellefi olmuyor.

Bu sene kira gelir vergisini konutta 3 bin 800 liradan, işyerinde ise 30 bin liradan yüksek geliri olanlar ödüyor. Değer artış kazancı vergisi için belirlenen istisna sınırı ise 11 bin lira oldu.

ÖDEMELER BİRÇOK ŞEKİLDE YAPILABİLİYOR

31 Temmuz'da sona erecek ödemeleri vergi dairelerinden, Başkanlığın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartları ve internernet bankacılığından ödenebiliyor.