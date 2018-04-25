Gayrimenkul sektörü ekonomi paketiyle şaha kalkacak

Gayrimenkul sektörünün merakla beklediği ekonomi paketinde son çalışmalar yapılıyor. Bu son çalışmalarla birlikte konut satışlarının da artması bekleniyor.

İnşaat sektörünün önde gelenleri geçtiğimiz günlerde ofis, dükkan ve apartlarda KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürülmesi için Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ziyaret etti.

EKONOMİYİ UÇURACAK ÖNERİLER

Sektörün önde gelenleri KDV indiriminin yanı sıra konutta tek KDV uygulamasına geçilmesi, alım-satım vergilerinin düşürülmesi, konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve Eximbank'tan kredi desteği talebinde bulundu.

ALTAN ELMAS: YÜKÜN SEKTÖR ÜZERİNDEN ALINMASI LAZIM

Mayıs ayında yürürlüğe koyulması beklenen paketin gayrimenkul sektörünü canlandıracağı belirtiliyor.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "KDV alacaklı sektörler içinde en büyük rakam 47 milyar lirayla inşaat sektörünün üzerinde. Bu yükün sektör üzerinden alınıp, yayılması lazım." diye konuştu.

"2017 YILININ ÜZERİNDE KAPATIRIZ"

Elmas ayrıca sektörün desteğe ihtiyaç duyduğunu ve alım - satım vergilerinin özellikle birinci el konut piyasasında yüzde 2'den 0.5'e düşürülmesini talep ettiklerini de sözlerine ekledi. Elmas, "Talepler doğrultusunda düzenlemeler yapılırsa yılı 2017'in üzerinde kapatırız." dedi.

ZİYA YILMAZ: SEKTÖRÜMÜZ İVME KAZANIR

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise geçen yıl KDV, tapu harcı ve damga vergisinde yapılan indirimlerin satışı artırdığı görüşünde. Yılmaz, "Yapılan düzenlemeler alım gücü düşük olan tüketiciyi alıma teşvik eder. Sektörümüz de ivme kazanır." ifadelerini kullandı.