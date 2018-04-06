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Gayrimenkulde 3 alan canlılığını kaybetmedi

Okul, yurt ve özel eğitim kurumlarının sayısındaki artış gayrimenkulde yatırımları canlandırdı.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 12:29..
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Gayrimenkulde 3 alan canlılığını kaybetmedi

Gayrimenkul alanında yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımlar, özellikle de eğitim alanında kendini gösteriyor.

Gayrimenkulde 3 alan canlılığını kaybetmedi

CANLILIK SAĞLIYOR

Konut kısmında arz ve satış kaynaklı sorunlar yaşanmıyor. Kamunun okul ihtiyacı ve özel eğitim kurumlarının sayısındaki artış canlılığa katkı sağlıyor. İnşaat şirketleri de bu durumu değerlendiriyor.

EĞİTİM GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRDI

Kamuda belirlenen bu talepten dolayı hem yeni bina inşaatları yapılıyor, hem de eski binalar yenilenerek okula dönüştürülüyor. Okul binaları yapan şirketler henüz bina inşaat halindeyken uzun vadeli kontratlarla eğitim markalarına kiralanıyor. Bu da sektörü canlandırıyor. Bu kontratı gösteren firmalar, projesine finansman sağlıyor.

Gayrimenkulde 3 alan canlılığını kaybetmedi

50 YAŞ VE ÜSTÜ KİŞİLERE ÖZEL İNŞAATLAR

Sadece okul, özel üniversite inşaatı değil aynı zamanda yurt inşaatı da büyük ilgi görüyor. Ayrıca 50 yaş ve üstü kişilere özel de tasarlanan ve inşa edilen evler de büyük ilgi görüyor. Tüm bunlar şirketlere yeni alanlar yaratarak sektörü canlı tutuyor.

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