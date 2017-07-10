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Gayrimenkuldeki haciz işlemine sınır geliyor

Haczedilmek istenen ev; haczedilerek sayılacak ve borçluya bir miktarı verilecek.

10.07.2017 - 10:54
  1. Haberler
  2. Emlak

İcra Daireleri; araba, gayrimenkul ve arsaya getirilen haciz işlemi gibi birçok konuda yeni düzenlemeler yapacak.

Gayrimenkuldeki haciz işlemine sınır geliyor

ÖNCE TEBLİGAT GELİYOR

Haciz işleminde önce tebligat geliyor. Haciz nedeniyle kişinin bankadaki parasına el koyuluyor. Kişinin parası ve malvarlığı yoksa evine haciz geliyor. Artık haciz işleminden önce ev tebligat gönderilecek.

Tebligat geldikten sonra itiraz edilmez veya borç ödenmezse haciz işlemi başlatılacak. Borç ne kadar olursa olsun haciz işlemine sınır getirilecek. Borçlunun evindeki tüm eşyalar haczedilemeyecek.

Gayrimenkuldeki haciz işlemine sınır geliyor

VATANDAŞLARA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Tüm eşyalarının alınmasıyla zor durumda bırakılan vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Borçlunun evi, ancak evin kıymeti fazla ise yeni bir ev alabilecek miktar borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilecek.

Tebligat gönderildikten sonra başlatılan hacze veya hacizle ilgili tutara itiraz hakkınız var. Avukat Hakan Tokbaş, icra ile tebligatların adreslere yapıldığını söyleyerek, “İcra takibi Mernis adresine (yasal ikametgah adresine) gelir” ifadelerini kullandı.

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