taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.093
USD
4,0494
EURO
4,8951
ALTIN
172,05
PETR
74,5200

Gaz kaçağını çakmakla kontrol edince yangın çıktı

Adıyaman’da bir evde, kaçak olan tüpün çakmakla kontrol edilmesi nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülebildi.

İHA | 27.04.2018 - 17:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adıyaman’da yaşayan Abdurrahman İlkbahar, mutfak tüpünde gaz kaçağının olup olmadığını kontrol etmek amacıyla elindeki çakmağı ateşledi. Çakmağı ateşlemesiyle mutfak tüpü aniden alev alarak yanmaya başladı.

Gaz kaçağını çakmakla kontrol edince yangın çıktı

YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Bir türlü alevleri söndüremeyen İlkbahar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu alevleri söndürdü.

Patlama aşamasına gelen tüp ise itfaiye ekipleri tarafından soğutuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaz kaçağını çakmakla kontrol edince yangın çıktı



Gaz kaçağını çakmakla kontrol edince yangın çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Avusturalyalı milletvekillerinden sığınmacılara ziyaret
Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı etkinlikleri için Türkiye'ye gelen Avusturalyalı milletvekilleri, Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.
300 koyun projesi Şırnak'ta başlıyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "2023'e kadar hayvan, et ithalatını bitireceğimize inanıyoruz." dedi.
Hızını alamayan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Manisa’da seyir halindeki bir otomobil, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan aracın sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İzmir'den AK Parti'den aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses'in başvurusu danışmanı tarafından İl Başkanlığı'na yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

566
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

96
Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

574
CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

107
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

241
Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

358
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM