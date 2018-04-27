Gaz kaçağını çakmakla kontrol edince yangın çıktı

Adıyaman’da yaşayan Abdurrahman İlkbahar, mutfak tüpünde gaz kaçağının olup olmadığını kontrol etmek amacıyla elindeki çakmağı ateşledi. Çakmağı ateşlemesiyle mutfak tüpü aniden alev alarak yanmaya başladı.

YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Bir türlü alevleri söndüremeyen İlkbahar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu alevleri söndürdü.

Patlama aşamasına gelen tüp ise itfaiye ekipleri tarafından soğutuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



