Gazi Şahin: Geri gideceğim

Afrin'de havan saldırısı sonucu gazi olan ve 10 günlük tedavisinin ardından memleketi Kayseri'ye gönderilen Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin, "Silah arkadaşlarım elinden gelen her şeyi yapıyor. İyileşince tekrar gideceğim" dedi.





"İYİLEŞİR İYİLEŞMEZ GİDECEĞİM"

‘Dağların aslanı’ sloganı ile karşılanan Gazi Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin de, otobüsten iner inmez annesine sarıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden silah arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyen Şahin, “Vatan sağ olsun, ne diyeyim. Afrin’de halkımızın duasına ihtiyacımız var. Silah arkadaşlarım elinden gelen her şeyi yapıyor. İyileşince tekrar gideceğim. İyileşir iyileşmez inşallah gideceğim” dedi.

BABA ŞAHİN TEDAVİ ALTINDA

Tekbirlerle polis otosuna bindirilen gazi Şahin, daha sonra Demokrasi mahallesinde bulunan baba evine gitti.

Ayrıca, oğlunun yaralandığını duyan İsmail Şahin’in babasının kalp krizi geçirdiği, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali de, Türk bayrakları ile donatıldı.



