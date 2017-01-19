Gaziantep'te 7 DEAŞ üyesi tutuklandı

1 Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi Trump'ın Amerikan başkanlığı koltuğuna oturmasına bir gün kala FED'in faiz sinyali doların düşüş eğilimini tersine çevirdi.

2 Endonezya'da ayılar aç kaldı Bandung Hayvanat Bahçesi'nde ayıların bir deri bir kemik kaldığı ve yiyecek için yalvardığı görüldü.

3 Advocaat'tan Beşiktaş'a Mehmet Ekici göndermesi Mehmet Ekici'yi neden transfer edemediklerini anlamadığını söyleyen Advocaat, ''Arkasında Beşiktaş mı var bilemiyorum?'' dedi.

4 İstanbul’da terör operasyonu: 5 gözaltı İstanbul Okmeydanı’nda DHKP/C doğrultusunda faaliyet gösteren Gençlik Federasyonuna operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alındı.

5 Meclis'te Bakan Akdağ'ın doğum günü kutlandı Anayasa görüşmeleri devam ederken Akdağ, doğum gününü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer vekiller birlikte kutladı.

6 Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu yargılanacak Yunanistan’ın eski başbakanı, PASOK Partisi’nin kurucusu Andreas Papandreu’nun oğlu Yiorgos Papandreu yarın yargıç karşısına çıkacak.