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Gaziantep'te 7 DEAŞ üyesi tutuklandı

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

19.01.2017 - 09:09
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Gaziantep'te 7 DEAŞ üyesi tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen 28 Aralık günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen diğer 12 şüpheliden 5'i ise yargılama sonunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si ise 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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