Gaziantep'te 70 asker zehirlendi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Şimdi 4. Sanayi devridir. Yapay zeka, bizim bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor” dedi.

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2 bin yıllık Hermes heykeli tesadüfen bulundu

Çorum’da bir çiftçi tarla sürdüğü sırada bulduğu Roma dönemine ait olan ve "Hırsızlar Tanrısı" olarak adlandırılan Hermes heykelini müzeye teslim etti.