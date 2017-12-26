Gaziantep'te 70 asker zehirlendi

İstanbul Maltepe’den Gaziantep’in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay’ın askerleri, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı.
70 ASKER TEDAVİ ALTINDA
106. Topçu Alay Komutanlığında görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.
70 asker, kendilerini kötü hissetmeye başlamaları üzerine, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
BAZILARI TABURCU EDİLDİ
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerlerden tedavisi tamamlananlar, taburcu edilmeye başlandı.
Kaymakam Ramazan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada hastane yetkililerden aldığı bilgiye göre askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavisi bitenlerin taburcu edildiğini söyledi. Yıldırım, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.