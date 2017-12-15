Gaziantep'te asker uğurlama töreni ölümle bitti

39 yaşındaki Aydın Diken, Gaziantep Otobüs Terminali'nde yakınlarının asker uğurlama törene katıldı. Aydın Diken'in kullandığı 27 ARD 22 plakalı hafif ticari araç, merkez Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi'nde Cuma Keklik yönetimindeki 27 J 3414 plakalı otomobille çarpıştı.
ARAÇTAKİ 7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücülerden Aydın Diken ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.
Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Diken, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.