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Gaziantep'te asker uğurlama töreni ölümle bitti

Gaziantep'te asker uğurlama törenine katılan Aydin Diken, dönüş yolunda yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti.

AA | 15.12.2017 - 07:07..
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39 yaşındaki Aydın Diken, Gaziantep Otobüs Terminali'nde yakınlarının asker uğurlama törene katıldı. Aydın Diken'in kullandığı 27 ARD 22 plakalı hafif ticari araç, merkez Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi'nde Cuma Keklik yönetimindeki 27 J 3414 plakalı otomobille çarpıştı.

Gaziantep'te asker uğurlama töreni ölümle bitti

ARAÇTAKİ 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerden Aydın Diken ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Diken, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Gaziantep'te asker uğurlama töreni ölümle bitti

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