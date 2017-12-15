Gaziantep'te asker uğurlama töreni ölümle bitti

AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

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Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye büyük bir savaşla karşı karşıya. Bu savaş kendi savaşı değil" de