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Gaziantep'te askeri kene ısırdı

Gaziantep'te bir askeri kene ısırdı. Kenenin ısırdığı Mehmetçik, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İHA | 10.06.2018 - 01:45..
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İslahiye'deki 106. Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası’nda vatani görevini yapan Er M.Ç., kene ısırması nedeniyle İslhiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gaziantep'te askeri kene ısırdı

BİR ASKER DE AKREP ISIRMASINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle islahiye Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan askerin Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği ilEri sürüldü.

Öte yandan aynı birlikte bir süre önce ismi açıklanmayan bir askerin de akrep ısırması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı da iddia edildi.

Gaziantep'te askeri kene ısırdı


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