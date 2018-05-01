Gaziantep'te çimento yüklü kamyon devrildi sürücü öldü

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Sınıf öğretmeni Ali K., eşi ile tartıştıktan sonra kendisini yatak odasına kilitleyip, av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

1 Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklaması günlerce beklenmişti. Konuyla ilgili konuşan Bülent Arınç "Bana fikrimi sorar diye bekledim, olmadı." dedi.

2 Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'ı ve teknik direktörlüğü bırakacağı yönünde çıkan haberlerin ardından harekete geçti.

3 Messi 1000. golünü attı Kariyeri boyunca 1116 kez sahaya çıkan Lionel Messi, tam 1000 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca yıldız, bu sezon attığı 32 golle krallıkta da zirvede yer alıyor.

4 Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile gerçekleşen barışçıl görüşmeler sonrası, adının Nobel Barış Ödülü için geçmesini yorumladı.

5 AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor 1 Mayıs'ın İstanbul'daki sembol binası olan ve pankart asmakta kullanılan AKM binası yeniden yapılmak üzere yıkılıyor.

6 Yurt dışındaki seçmen için oy verme tarihleri Yurt dışındaki vatandaşlar, 7 Haziran'dan itibaren günün 24 saati oy kullanabilecek. 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak, yurt dışında oy verme saatleri 09.00-21.00 olarak uygulanacak.