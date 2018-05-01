Gaziantep'te çimento yüklü kamyon devrildi sürücü öldü

Kaza, bugün öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep otoyol çıkışında meydana geldi. Adana'dan yüklediği çimentoları Nurdağı'na getiren Mehmet Yatmaz, yönetimindeki kamyonun direksiyon kontrolünü yitirince, araç yol kenarına devildi.
BAŞINI BETON DİREĞE ÇARPARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Devrilen kamyonun ön camından yola fırlayan sürücü Mehmet Yatmaz, başını beton direğe çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından ölen sürücünün cesedi otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.