Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinden ekipler ve bomba imha uzmanlarının katılımıyla Gaziantep il merkez ve Nizip ilçesinde DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.
ÖRGÜTE AİT DÖKÜMAN VE MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınanların sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı öğrenilirken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet otomatik av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği, 8 adet DEAŞ terör örgütü içerikli kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.