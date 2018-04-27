Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

1 Hırsızı kamera kayıtlarından avukat ablası teşhis etti İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştiren Bulut A. suçlamaları reddedince, polis zanlıyı teşhis etmesi için kamera kayıtlarını avukat olan ablasına izletti.

2 Alpay Özalan, AK Parti'den aday adayı oldu Beşiktaşlı eski futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı.

3 Bakan Yılmaz: En büyük derslik açığımız İstanbul'da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, en çok derslik açığının Doğu'da olduğu eleştirilerine cevap verdi. Yılmaz, "İstanbul sürekli göç alıyor ve en büyük derslik açığımız hâlâ İstanbul'da" dedi.

4 Mesut'tan sahaya ekmek atan İspanyollara güzel cevap Arsenal'ın Atletico Madrid'i konuk ettiği Avrupa Ligi maçında Mesut Özil, İspanyol taraftarların attığı ekmeği öperek kenara bıraktı.

5 Soner Halisdemir milletvekili aday adayı oldu 15 Temmuz'da cuntacı generali öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

6 Elektronik televizyonun az bilinen hikayesi 20. yüzyılın en önemli icadının asıl mucidini kimse tanımıyor. Kendisi geleceği görse de tarihten silinen birisiydi.