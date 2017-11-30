Gaziantep’te elektrikli otobüsler yollarda

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen ve “Akıllı Şehir” uygulamaları arasında öncü niteliği taşıyan Akıllı Şehirlerde Kritik Altyapıların Yönetimi Projesi (KRİTA) projesinde, güneş enerjisinin sürekli takibine dayalı yapısıyla güneşten elektrik üreten akıllı çiçek sistemlerinin ardından elektrikli otobüsler de Gazianteplilerle buluştu.

OTOGAR-ÇARŞI ARASINDA HİZMET VERECEK

Proje kapsamında hızlı şarj altyapısının tamamlanmasıyla TEMSA tarafından temin edilen MD9 ElectriCITY model elektrikli otobüsler Gaziantep Masal Parkı’nda hizmete başladı. Otobüsün güzergâhı Otogar-Çarşı olarak belirlendi. Elektrikli otobüsle birlikte GAZİULAŞ Otobüs İşletme Garajına şarj istasyonu kuruldu.

GÜNDE 472 YOLCU TAŞIYACAK

Sefere çıkan MD9 ElectriCITY otobüsün, araç tam doluluğunu sağlanmasıyla günlük 472 yolcu taşıması planlanırken; tamamen yerli teknolojilerle üretilen otobüs aynı hatta çalışan bir dizel araçla karşılaştırıldığı zaman akaryakıt kullanımında ortalama kilometre başına 0.26 litrelik tasarruf edilecek. Günde 240 kilometre yol alabilen, elektrik dışında hiçbir enerji kaynağı kullanmayan elektrikli otobüsler, egzoz gazından kaynaklanan hava kirliliğini ortadan kaldıracak karbon salımının önüne geçecek. Proje tamamlandığında Türkiye’nin ilk akıllı park uygulamasına gerçekleşmesi planlanıyor.

PARK ALANINDA ÜCRETSİZ 4G HİZMETİ

Masal Park genelinde uygulanacak proje bölgesinde, tesis edilecek akıllı aydınlatma sistemi ile birlikte kamusal aydınlatmada enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yürütülecek, park alanında halka açık 4G internet hizmeti sağlanacak.

Elektrikli toplu ulaşım çözümlerini destekleyen hızlı şarj altyapısı kurularak şehirlerde temiz ulaşım sistemlerinin tanıtılması ve test edilmesi sağlanacak.

GÜNEŞ TAKİP MEKANİZMALI ÜNİTELER

Proje bölgesindeki elektrik tedariki kalitesinin artırılması ve şebekenin modernize edilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek, “Enerji Depolama” ünitesi ile şebeke yapısı güçlendirilecek. Park alanında kurulacak güneş takip mekanizmasına sahip “Smartflower” ürünleriyle kentsel alanda yenilenebilir enerji üretimi yapan yüksek verimliliğe sahip sistemler kurulacak.

Kentsel alanlarda belediye ve altyapı işletmecilerinin faaliyetlerinin koordinasyonunu amaçlayan yazılım platformu geliştirilecek. Geliştirilen yazılım platformu, proje bölgesinde kurulan sistemlerin anlık olarak izlenebileceği, sistemlerin entegre yönetimini sağlayacak.