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Gaziantep'te gaybubet evi operasyonu

Gaziantep'te, FETÖ üyesi kişilerin saklandığı belirlenen gizli evlere düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

AA | 20.02.2018 - 17:45..
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Gaziantep'te gaybubet evi operasyonu

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları örgüt evlerine operasyon düzenlendi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kent genelinde "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüt mensuplarının saklandığı gizli evlere düzenlenen operasyonlarda yakalanan 26 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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