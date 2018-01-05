Gaziantep'te hastane asansöründe feci ölüm

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1 Başbakan Yıldırım Mehmet Akif Vakfı binası açılısında konuşuyor Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif Vakfı hizmet binası açılısında konuştu.

2 İhracatta ilk 20 ülkenin payı yüzde 64 oldu Türkiye'nin 2017 yılında elde ettiği 14,7 milyar dolarlık ihracat artışının 10,1 milyar doları ilk 20'de yer alan ülkelerden geldi.

3 Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’ın Sarıyer’de ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

4 Erkekler ‘sarışın’ seviyor Yapılan bir araştırma erkeklerin sarışın kadınları tercih ettiğini ortaya koydu.

5 Cenk Tosun transferinin ayrıntıları Beşiktaş'ın 27 milyon euroya Everton'a sattığı Cenk Tosun'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay alacak.

6 ABD'de bir çita 8 yavru doğurdu Missouri eyaletindeki Saint Louis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dişi çita, 8 yavru dünyaya getirdi.