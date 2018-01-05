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Gaziantep'te hastane asansöründe feci ölüm

Özel bir hastanenin asansöründe sıkışan bir temizlik görevlisi, feci şekilde öldü.

İHA | 05.01.2018 - 10:58..
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Bir temizlik firmasında çalışan Yılmaz Güneş (38), Amerikan Hastanesi poliklinikler servisinde B Blok, ikinci kattaki asansörde mahsur kaldı.

ASANSÖRDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Katın yarısına kadar gelen asansörün açılan kapısından çıkmak isteyen Yılmaz Güneş, asansör kapısı ile elindeki kova arasında sıkışarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Ekipler tarafından asansörden çıkarılan Yılmaz Güneş’in, hastanede yapılan sağlık kontrolünde öldüğü belirlendi.

Gaziantep'te hastane asansöründe feci ölüm

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Güneş’in cenazesi, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Gaziantep'te hastane asansöründe feci ölüm

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