Gaziantep'te hırsızlık olaylarına 11 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

37 OLAY AYDINLATILDI

Çalışmada güvenlik kamera kayıtları, tanık beyanları ve olay inceleme sonucunda elde edilen delillerden yola çıkılarak kent genelinde 11 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 21 işyeri, 4 kurum, 3 ikamet, 7 otodan, 1 açıktan ve 1 otomobil hırsızlığı olmak üzere toplam 37 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

19 GÖZALTI

Bu hırsızlıklarla ilgili ise 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkemeye çıkarılan 11'i tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 442 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı bu olaylara karıştığı tespit edilerek yakalanan 451 şüpheli 171'inin tutuklandığı belirtildi.