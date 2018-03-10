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Gaziantep'te motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk

Gaziantep’te bir motosiklet sürücüsü kullandığı motosikletin üzerinde boylu boyunca uzanarak yolculuk ederek hem kendi hem de çevredekilerin yaşamını tehdit etti.

İHA | 10.03.2018 - 12:19..
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Gaziantep - Nizip arası karayolunda motosikletleriyle seyreden gençlerin ölümüne yolculukları görenleri korkuttu.

Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk İZLE

CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER

Kullandıkları motosiklet üzerine yüz üstü uzanan motosiklet sürücüsü gençler, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Yaklaşık 130 kilometre hızla giden gençleri trafikteki sürücüler cep telefonu ile kaydetti. Araç içindeki sürücünün ibreyi göstermesi ise gençlerin ne kadar süratle gittiğini gözler önüne serdi.

Gaziantep'te motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk

TRAFİKTE TEHLİKELİ HAREKETLER

Motor üzerine uzanarak süratle geçen gençler yanlarından geçen otomobillere aldırış etmeden birbirinden tehlikeli hareketler yapmaya devam etti.

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