taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.47535
Euro
7.59615
Altın
1207.575
Borsa
93280.71

Gaziantep'te terör operasyonları

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi PYD/YPG, DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

İHA | 30.08.2018 - 00:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gaziantep'te terör operasyonları

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şubesi ekipleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla PYD/YPG, DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

PKK OPERASYONLARI

İlk terör operasyonunda önümüzdeki günlerde provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilen PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan ülkeye giriş yaparak Gaziantep’e geldiği, terör örgütüne eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2’si Suriye uyruklu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ OPERASYONLARI

Diğer operasyonlarda ise DEAŞ, HTŞ (El-Nusra) terör örgütleri adına Suriye’de eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan ülkeye geldiği ve örgüte eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen 3’ü Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

5’i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 8 kişinin yakalandığı operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 15 adet av tüfeği fişeği, 21 adet tabanca fişeği ile çok sayıda PKK/KCK, DEAŞ, HTŞ (El-Nusra) terör örgütü içerikli dokümanlar ve dijital materyal elde edildi.

Gaziantep'te terör operasyonları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
THY’den bilet fiyatları hakkında açıklama

THY’den bilet fiyatları hakkında açıklama

32
Zarif: Kinci ABD'ye karşı yapıcı görüşmelerimiz oldu

Zarif: Kinci ABD'ye karşı yapıcı görüşmelerimiz oldu

22
Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

8
Fransa'da bakterili süt soruşturmasının belgeleri çalındı

Fransa'da bakterili süt soruşturmasının belgeleri çalındı

3
Suudi Arabistan, İran'a karşı daha çok yaptırım istiyor

Suudi Arabistan, İran'a karşı daha çok yaptırım istiyor

5
Gaziantep'te terör operasyonları

Gaziantep'te terör operasyonları

0
Myanmar’da baraj çatladı: 50 bin kişi tahliye edildi

Myanmar’da baraj çatladı: 50 bin kişi tahliye edildi

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM