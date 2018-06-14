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Gaziosmanpaşa'da halk otobüsünde yangın

Seyir halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

DHA | 14.06.2018 - 07:48..
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Gazi Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda saat 05:30 sıralarında İETT Garajı'na giden 34 FC 5128 plakalı  İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

Gaziosmanpaşa'da halk otobüsünde yangın

OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Servise çıkmak üzere İETT Garajı'na gittiği öğrenilen otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

Gaziosmanpaşa'da halk otobüsünde yangın

TEPKİLER NEDENİYLE ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Otobüsün alev alması üzerine otobüsü durduran şoför itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüsten sıçrayan alevler marketin tabelasına sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiyenin sıktığı su binanın camlarını kırdı. Bunun üzerine vatandaşlar tepki gösterince otobüs şoförü olay yerinden kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da halk otobüsünde yangın

OTOBÜSÜN İÇİNDEN MOTOSİKLET ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otobüste inceleme yapan itfaiye ekipleri otobüsün içinde yanmış bir motosiklet buldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da halk otobüsünde yangın

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