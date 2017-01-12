Gazprom üç doğalgaz projesini finanse edecek

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, bu yıl içinde Türk Akımı da dahil olmak üzere üç doğalgaz projesini finanse edeceklerini açıkladı.

TÜRK AKIMINI DA FİNANSE EDECEK

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Zubkov, 2017'de Türk Akımı, Kuzey Akım 2 ve Sibirya'nın Gücü projelerinin kendilerine düşen bölümlerinin Gazprom tarafından finanse edileceğini söyledi.

MALİYETİ YÜKSEK

Üç projenin de yüksek maliyete sahip olduğunu belirten Zubkov, "Bu nedenle yönetim kurulu olarak finansman şekliyle ilgili çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Gazprom'dan daha önce yapılan açıklamada, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi için geçen yıl 23,5 milyar rublelik yatırım yapıldığı duyurulmuştu.