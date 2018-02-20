Gazze esnafı ablukayı protesto için kepenk indirdi

Gazze'deki esnaf ve bankacılık kurumları, Filistinli grupların talebiyle ablukayı, kötü ekonomik durumu ve yaşanan insani krizi protesto etmek amacıyla bir günlüğüne kepenk indirdi. Kapatılan dükkânlara "ablukaya karşı ticari grev" yazılı pankartlar asıldı.

PANKARTLI GREV

Taksi ve toplu taşıma sürücüleri de kendi sıkıntılarına dikkati çekmek için bir süre trafiği durdurdu. Sürücüler araçlarına, "Sıkıntılarımız ne zamana kadar sürecek?", "Taksiciler işsiz" yazılı pankartlar astı.

GAZZE UTANÇ VERİCİ HALDE

Toplu Taşıma Çalışanları Sendikası Başkanı Cemal Cerrad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'deki insani durumun kötüleşmesi nedeniyle bugün biz de protestolara katılıyoruz. Sürücüler, dünyaya 'bir lokma için' mücadele verdikleri mesajını iletiyor. Gazze utanç verici bir halde." dedi.

Abluka altındaki bölgenin âdeta açık hapishaneye dönüştüğünü belirten Cerrad, "Bölge kuşatma altında, deniz kuşatma altına, sınır kapıları kapalı." diye konuştu.

Cerrad, uluslararası kamuoyuna ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

NÜFUSUN BÜYÜK KISMI YOKSULLUK ALTINDA

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen abluka aralıksız devam ediyor.

Gazze nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgede 220 binden fazla kişinin işsiz olduğu ifade ediliyor.



