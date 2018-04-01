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Gazze'de büyük acı

Gazze'de cuma günü gerçekleştirilen büyük dönüş yürüyüşü sırasında İsrail'in acımasız saldırıları nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi de yaralandı. Cenaze törenleri yürek dağladı.

Haber Merkezi | 01.04.2018 - 10:31..
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Gazze'de büyük acı

İsrail'in 1976 yılından bu yana devam ettirdiği sistemli işgal ve sürgün girişimleri her 30 Mart tarihinde Filistinlilier tarafından yürüyüşlerle protesto ediliyor.

Bu yıl gerçekleştirilen protestolarda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İsrail zulmü ve barbarlığı öne çıktı. Katil İsrail askerleri 17 Filistinliyi şehit etti, 500'den fazla kişiyi de yaraladı.

CENAZELER YÜREK DAĞLADI

Gazze'de İsrail orduları tarafından gerçek mermi kullanarak, acımasızca ve barbarca katledilen Filistinlilerin cenaze törenleri gerçekleştirildi. Tören sırasında göz yaşları sel oldu aktı, tarifsiz acıyı yaşayan aileler ve şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Gazze'de büyük acı

Yaşanan acıyı tüm çıplaklığıyla gösteren kare de bu oldu. Şehit Hamdan Abu Amshah'ın ailesi, cenaze töreninde kendinden geçti...

Gazze'de büyük acı

TOPRAK YÜRÜYÜŞÜ

Filistinli gruplar, 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü düzenleyecek. Filistinli çok sayıda kuruluş, 1948'de topraklarından göç etmek zorunda bırakılanların "geri dönüş" hakkını kullanabilmeleri için yürüyüşe destek veriyor. İsrail askerlerine de 30 Mart günü için gerçek mermi kullanma izni verildi.

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