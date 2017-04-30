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Gazze'de İsrail ablukası protesto edildi

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, insani durumun kötüye gitmesi protesto edilerek ablukanın kaldırılması istendi.

30.04.2017 - 03:56
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Hamas'ın çağrısıyla Gazze kentinde toplanan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin karşı karşıya kaldığı krizlere tepki gösterdi. Göstericiler, Gazze halkının sıkıntılarının giderilmesi ve ablukanın kaldırılması taleplerinin yazılı olduğu pankartlar açtı.

Gazze'de İsrail ablukası protesto edildi

Hamas yöneticilerinden Mahmud ez-Zehar, yaptığı konuşmada, Filistinli gruplar ve sivil kurumlardan, "Filistin meselesini tasfiye etme" girişimleriyle mücadele etmesini istedi.

Gazze'de İsrail ablukası protesto edildi

"Gazze'deki Filistinliler, haklarını ve değerlerini bir elektrik faturasına satmayacak." diyen Zehar, Arap ülkeleri ve İslam dünyasına, "Filistin halkının direnişine destek için bir fon oluşturulması ve Kudüs'ün ve Filistin'e ait kutsal değerlerin korunması" çağrısında bulundu.

Gazze'de İsrail ablukası protesto edildi

Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Mısır ile Filistin halkına yarar sağlayacak aktif ekonomik ilişkilerin kurulması çağrısı yapan Zehar ayrıca "dünyanın özgürleri" olarak nitelendirdiği taraflardan, "İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki hasta ve yaşlılara yardım için kafilelerle yola çıkmalarını" istedi.

Gazze'de İsrail ablukası protesto edildi

Gazze'de İsrail ablukası protesto edildi

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