Gazze'deki evsiz aileler kışı çadırda geçirmeye çalışıyor

Gazze'de eşi ve 8 çocuğuyla birlikte sokak ortasında kurduğu derme çatma çadıra sığınan Fadl ed-Deyri, şiddetli soğuktan ve yağmurdan korunmaya çalışıyor.

Saraya Meydanı kenarında yer alan kaldırım üzerine kurduğu çadırın gece şiddetli rüzgar ve yağmura dayanamayarak çöktüğünü belirten Deyri, çadır çöktükten sonra biriken yağmur suyunun eşya ve yatakların üzerine döküldüğünü, çocukların şok içinde uyandıklarını ifade etti.

ÇADIRLARDA YAŞIYORLAR

Deyri, etraftaki gençlerin yardımı ile başka bir yerde tekrar çadır kurduğunu ve ailesini oraya taşıdığını ancak yağmur sebebiyle bu çadırında çöktüğünü söyledi.

İşsiz olduğu için kirada yaşadığı evin kirasını ödeyemeyerek evden atılan ve ailesi ile birlikte sokakta yaşamak zorunda kalan Deyri, "yüksek tansiyon, şeker ve depresyon" gibi hastalıkları olduğunu aktardı.

"Hayatım kirada yaşamakla geçti. Bazen ev kiramı hayırseverler ödedi. Daha sonra evimin birikmiş kira borcunu ödeyemediğim için evden çıkmak zorunda kaldım." diyen Deyri, Filistin yönetimi ve hayır kurumlarından ailesini kışın sokakta kalmaktan kurtaracak ve başlarını sokabileceği bir ev bulmalarını istedi.

Deyri'nin dizinin dibinde oturan ve küçük ellerini ovuşturarak bir nebze olsun ısınmaya çalışan 10 yaşındaki küçük kızı Cinan, çıplak ayaklarının soğuktan kızardığını unutarak, ailesinin içinde bulunduğu yoksulluktan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi.

"GİDECEK BAŞKA YERİMİZ YOK"

Gazze'deki bir diğer evsiz Hani el-Lahham (57) ise daha önce işlettiği kümes hayvanları çiftliğinin iflas etmesinin ardından ev kirasını ödeyemeyerek, bir yıldır en küçüğü 2 yaşında olan 3 çocuğu ile birlikte çadırda yaşamak zorunda kalmış.

Gazze sahilinde kurduğu derme çatma çadırda şiddetli yağmur, rüzgar ve soğuk sebebiyle büyük sıkıntı çektiklerini vurgulayan Lahham, "Gece boyunca, eşim ve çocuklarımla birlikte şiddetli rüzgar sebebiyle uyuyamıyoruz. Çadır rüzgar sebebiyle yırtıldı ve yağmur suyu içeriye girdi. Sahilde olduğumuz için hava çok sert ve soğuk. Çadırın tamamen yıkılmasından korkuyorum. Gidecek başka yerimde yok." dedi.

"Hayat burada çok zor, kaldığımız yer ise güvenli değil. Çocuklarımın denize düşüp boğulmasından korkuyorum. Sürekli endişe içindeyim. Soğuktan bizi koruyacak bir çatımız, yemeğimiz ve suyumuz yok." diye konuşan Lahham, eşinin astım hastası olduğunu çocuklarının ise kış boyunca sürekli soğuk algınlığına yakalandığını söyledi.

Son yapılan istatistiklerde, Gazze nüfusunun yüzde 80'i fakirlik seviyesinin altında yaşıyor. İşsizlik oranının ise yüzde 46'ya ulaştığı belirtiliyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.