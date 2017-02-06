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Gebze metrosu 2018'de inşa edilecek

Gebze'de inşa edilecek metro için ilk kazmanın 2018'de vurulması planlanıyor.

06.02.2017 - 14:24
  1. Haberler
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze'de inşaat, elektrik, mimar ve makine mühendisleri odalarını ziyaret etti.

"UFUK AÇICI OLMALIDIR"

İbrahim Karaosmanoğlu şehirleşmede görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda istişarelerde bulundu. Karaosmanoğlu, "Toplumun kalkınması odalarımızla olur. Burası mektep ve ufuk açıcı olmalıdır." dedi.

"METRO GEBZE İÇİN BÜYÜK DÖNÜŞÜMDÜR"

Karaosmanoğlu, "Ulaşım noktasında da çözüm metrodur. Gebze bölgemizde ilk kazmayı bir aksilik çıkmadığı takdirde inşallah 2018'de vurarak göstereceğiz. 2017'de bitecek proje çalışmasıyla önemli eşiği geçmiş olacağız. Metro, 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım maliyetiyle Gebze için büyük bir dönüşümdür" diye konuştu.

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