Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu tamamlanmak üzere

Gelecek yıl hizmete açılması planlanan 433 kilometrelik otoyol için şu ana kadar 30 milyar 58 milyon liralık yatırım yapıldı. Marmara ve Ege bölgelerini otoyol ağıyla bağlayacak Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu'nda çalışmalar, yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlandı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, otoyol için 6 bin 421 personel ve bin 570 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar süratle devam ediyor. İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğundaki projede son 16 viyadük kaldı.

BUGÜNE KADAR 30 MİLYARLIK YATIRIM YAPILDI

Proje, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağı'ndan 2,5 kilometre sonra bir köprülü kavşakla (2x5 şeritli) başlayarak İzmir Çevre Yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda son buluyor.

Projede özel şirket tarafından 6 milyar 23 milyon dolarlık yatırım yapılırken Karayolları Genel Müdürlüğü de kamulaştırma çalışmalarına 2 milyar 353 milyon lira harcama yaptı. Dev projeye bugüne kadar toplamda 30 milyar 58 milyon lira yatırım yapıldı.

GÜNEY YAKLAŞIM VİYADÜĞÜ 1 TEMMUZ 2016'DA TAMAMLANDI

Gemlik- Bursa Otoyolu'nda bulunan 2 bin 250 metre Selçukgazi Tüneli'nin 12 Mart 2017, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 3 bin 210 metre uzunluğundaki Belkahve Tüneli'nin 8 Mart 2017'de hizmete alındığı projede 253 metre uzunluğundaki Kuzey Yaklaşım Viyadüğü ile bin 380 metre uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğü de 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlandı.