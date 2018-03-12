Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı fiyatları uçurdu

Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı, heniz hayata geçmeden güzergâhta fiyat artışları yaşanmaya başladı bile. Projenin ihale süreci ise hala devam ediyor.

Bu projenin ise 18 ayda tamamlanması ve 4 milyar 853 milyon 700 bin lirayla hayata geçirilmesi planlanıyor. İstasyonlar sırasıyla Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinden geçecek.

FİYATLAR ARTTI

Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı'nın Gebze; Sabiha Gökçen Havaalanı ve çevresi, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli, Poyrazköy, Garipçe Köyü, Göktürk-Kemerburgaz, Zekeriyaköy ve Başakşehir'de fiyatları artırdığı belirtildi.

ZEKERİYAKÖY'DE KONUT FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte Zekeriyaköy'de fiyatlar 2 yılda yüzde 50 oranında arttı. Konut metrekare satış fiyatları bölgede; 10 bin ile 22 bin lira arasında değişiyor.

Kemerburgaz'da ise son 4 yılda ise 7 bin lira seviyesine kadar çıktı. Sultanbeyli'de ise 10 yılda konut fiyatları yüzde 15, kira fiyatları ise 2 kat arttı.