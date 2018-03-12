taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.324
USD
3,8144
EURO
4,7035
ALTIN
162,00
PETR
65,2600

Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı fiyatları uçurdu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçmesi planlanan Gebze- Sabiha Gökçen-3. Köprü Tren Hattı, bölgeyi hareketlendirecek.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 10:42..
  1. Haberler
  2. Emlak
Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı fiyatları uçurdu

Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı, heniz hayata geçmeden güzergâhta fiyat artışları yaşanmaya başladı bile. Projenin ihale süreci ise hala devam ediyor.

Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı fiyatları uçurdu

Bu projenin ise 18 ayda tamamlanması ve 4 milyar 853 milyon 700 bin lirayla hayata geçirilmesi planlanıyor. İstasyonlar sırasıyla Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinden geçecek.

FİYATLAR ARTTI

Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı'nın Gebze; Sabiha Gökçen Havaalanı ve çevresi, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli, Poyrazköy, Garipçe Köyü, Göktürk-Kemerburgaz, Zekeriyaköy ve Başakşehir'de fiyatları artırdığı belirtildi.

Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı fiyatları uçurdu

ZEKERİYAKÖY'DE KONUT FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte Zekeriyaköy'de fiyatlar 2 yılda yüzde 50 oranında arttı. Konut metrekare satış fiyatları bölgede; 10 bin ile 22 bin lira arasında değişiyor.

Kemerburgaz'da ise son 4 yılda ise 7 bin lira seviyesine kadar çıktı. Sultanbeyli'de ise 10 yılda konut fiyatları yüzde 15, kira fiyatları ise 2 kat arttı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
80 bin konut ve iş yerinde doğalgaz kullanılıyor
Trabzon'da doğalgaz kullanan abone sayısı günden güne artıyor.
Küresel konut fiyat artışında Türkiye ilk 5'te
2017 yılında küresel konut fiyat artışında Türkiye beşinci sırada yer aldı.
Gebze- Sabiha Gökçen-3. Köprü Tren Hattı fiyatları uçurdu
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçmesi planlanan Gebze- Sabiha Gökçen-3. Köprü Tren Hattı, bölgeyi hareketlendirecek.
Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu
150 ülkenin yer aldığı 'dünyanın en stressiz şehirleri' sıralamasında Almanya’dan Stuttgart birinci olurken, İstanbul 122’nci sırada yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

70
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

57
PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

89
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

114
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

109
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

76
Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM