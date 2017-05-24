Kadıköy'de bir gece kulübünde yaşanan korkunç olayda, şişeden saçılan cam parçaları Örküş'ün sol gözünün içine doldu. Görme yetisi yüzde 10'a kadar düşen Örküş, başından geçen korkunç anları sosyal medyadan paylaştı.

"AKLIMDAN SADECE KÖR OLDUĞUM GEÇİYORDU"

Örküş Twitter'dan yaptığı açıklamada korkunç olayı böyle anlattı:

"Barmenin garsona eliyle şişeleri uzatması esnasında, elindeki şişe bomba gibi benim yüzüme özellikle sol gözüme patladı. Nefesim kesildi önce, daha sonra ağzıma burnuma bira doldu. Sol gözümün içine çakıl taşları doluştuğunu hissettim. Canım yandı mı bilmiyorum? Aklımdan sadece kör olduğum geçiyordu. Tuvalete götürdüler, 'Ambulans gelmeden gözümü açmam' dedim. Mekanın hemşiresi olduğu söyleyen birisi 10 dakika ısrar ettikten sonra gözümü açtım. Yüzüm parçanlanmamıştı. Mucize! Polis, ambulans vs.vs.vs hikaye çok uzar.

Gece kulübünde genç kızın gözünde şişe patladı VİDEO





3 AMELİYAT GEÇİRDİM

O günden bu güne 3 ameliyat geçirdim. 1 ameliyat daha geçireceğim. Yaklaşık 1 yıl sonra kornea nakli diyorlar. Şu an yüzde 10 görebiliyorum. Tedavi 2 yıl sonra bittiğinde görüşümü geri kazanacağım belli değil. Bu kaza sonucu işimi kaybettim. 4 aydır çalışmıyorum, tedavimi SGK karşılıyordu, artık o da yok. Avukatıma kendilerinin hiçbir kabahaetlerinin olmadığı belirttiler ve zararımı tazmin etmeyi bırakın, çiçek bile göndermediler. Şu an dava açamıyorum çünkü param yok. İş bulunca dava açacağım"