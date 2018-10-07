taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

Geçen yıl ile bu yıl otomobil satışları karşılaştırması

Bu haberimizde Türkiye'de, hangi otomobil markasının geçen yıl ve bu yıl kaç adet araç satışı gerçekleştirdiğini öğreneceksiniz.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 14:26..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Geçen yıl ile bu yıl otomobil satışları karşılaştırması

Türkiye'de en çok satılan otomobil markası bu yıl da Renault oldu ama satış adetinde kur farkı ve yüksek faizlerden dolayı büyük bir düşüş görülüyor.

Geçen yıl 85 bin 622 otomobil satan Renault bu yıl 66 bin 517 otomobil satmış.

FERRARİ SATIŞ SAYISINI ARTIRDI

Geçen yıl yalnızca 9 adet otomobil satan Ferrari'de ise yükseliş var. Bu yıl yüksek kura rağmen Türkiye'de 16 adet Ferrari satışı gerçekleşti.

FIAT 2. SIRADAKİ YERİNİ FORD'A KAPTIRDI

Yine 2017 yılında 78 bin 785 araç satışı gerçekleştiren FIAT büyük bir düşüş yaşıyarak 2. sıradaki yerini Ford'a kaptırdı. Ford da bu yıl büyük düşüş yaşamasına rağmen 50 bin 489 araç satışıyla ikinci sıraya yükseldi.

İşte geçen yıl ve bu yılın karşılaştırmalı araç satışı istatistikleri:

Geçen yıl ile bu yıl otomobil satışları karşılaştırması

FOTOĞRAFIN BÜYÜK HALİ İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3. Havalimanı'nın adı netleşti

3. Havalimanı'nın adı netleşti

448
Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

78
Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

38
Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

122
Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

87
Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

68
Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi:

Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi: "Cemal bizde değil"

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM