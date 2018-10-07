Geçen yıl ile bu yıl otomobil satışları karşılaştırması

Türkiye'de en çok satılan otomobil markası bu yıl da Renault oldu ama satış adetinde kur farkı ve yüksek faizlerden dolayı büyük bir düşüş görülüyor.

Geçen yıl 85 bin 622 otomobil satan Renault bu yıl 66 bin 517 otomobil satmış.

FERRARİ SATIŞ SAYISINI ARTIRDI

Geçen yıl yalnızca 9 adet otomobil satan Ferrari'de ise yükseliş var. Bu yıl yüksek kura rağmen Türkiye'de 16 adet Ferrari satışı gerçekleşti.

FIAT 2. SIRADAKİ YERİNİ FORD'A KAPTIRDI

Yine 2017 yılında 78 bin 785 araç satışı gerçekleştiren FIAT büyük bir düşüş yaşıyarak 2. sıradaki yerini Ford'a kaptırdı. Ford da bu yıl büyük düşüş yaşamasına rağmen 50 bin 489 araç satışıyla ikinci sıraya yükseldi.

İşte geçen yıl ve bu yılın karşılaştırmalı araç satışı istatistikleri:

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