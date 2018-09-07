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Geçen yıldan bu yana otomobil fiyatlarındaki artış

Döviz kurunda yaşanan artış sonrası Türkiye'de otomobil fiyatlarında önemli miktarda artış gerçekleşti.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 12:22..
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Kurlarda yaşanan artışlar, maliyetlerinin çok büyük bir bölümü euro üzerinden hesaplanan otomotiv sektöründe de kendini belli ediyor.

SATIŞLAR DA AZALDI

Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yayı yarıya azalırken fiyatlarda da ciddi derecede artış meydana geldi.

1 YILDA FİYATLAR NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

Geçen yıl 56 bin lira olan bir otomobilin fiyatı bu yıl 102 bin liraya yükseldi.

15 GÜNDE ÖNEMLİ MİKTARDA FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdaki listede, bir aracın geçen yıl satışa çıkarılan fiyatını, bu yılın 13 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerindeki satış fiyatları ile karşılaştırma imkanı bulacaksınız.

Kur artışı 15 günlük sürede bile araç fiyatlarında önemli miktarda artışa neden oldu.

Geçen yıldan bu yana otomobil fiyatlarındaki artış

Geçen yıldan bu yana otomobil fiyatlarındaki artış

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