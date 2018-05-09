Geçmişe ışık tutan Eğitim Tarihi Müzesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan ve tarihi liselerde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyallerinin yer aldığı müzelerin oluşturulduğu projeye, Kars'tan Alparslan Anadolu Lisesi de katıldı.

ZİYARETÇİLERİ YOLCULUĞA ÇIKARTIYOR

Bir süre önce kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla açılan Eğitim Tarihi Müzesi'nde, arşiv değeri taşıyan, evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür gibi çeşitli materyaller ile objelerin yer alıyor.

Öğrenciler başta olmak üzere ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaran müzede yaklaşık 160 eser sergileniyor.

"OKULUMUZ FARKLI İLLERDEN ÖĞRENCİ ÇEKİYOR"

Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Altun, "Okulumuz kurulduğu günden bu yana bölge okulu hüviyeti sebebiyle Erzurum, Iğdır, Ardahan, Artvin ve Ağrı gibi illerden öğrenci çekmiş ve farklı alanlarda önemli insanlar yetiştirmiştir. 1964 yılında, Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya gelişinin bininci yılında okulumuzun adı Alparslan Lisesi olarak değiştirildi. Kurulduğundan bu yana edebiyatta isim yapmış birçok öğretmen burada hizmet vermiştir"diye konuştu.

"PEK ÇOK METERYAL BULUNUYOR"

Ayhan Altun, "Müzede daktilo, fotokopi makinesi, geçmişe yönelik arşivler, fotoğraflar, el yapımı malzemeler, alçıdan imal edilen kabartmalı harita ile bir çok materyal bulunuyor. Bu materyaller o dönemde eğitimde aktif olarak kullanılmıştır. Müzemizi ziyaret edenler, eğitimde kullanılan materyalleri görme imkanı buluyor, öğretmenler de materyallerin geçmişte hangi alanda kullanıldığı konusunda bilgiler veriyor" dedi.