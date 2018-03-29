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Geçtiğimiz yıl yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Şemdinli'de geçtiğimiz yıl çıkan çatışmada yaralanan er Hidayet Tokmak, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

İHA | 29.03.2018 - 17:45..
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2 Kasım 2017 tarihince Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye’ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6’sı asker, 2’si güvenlik korucusu 8 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.

1 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU

Çatışmada 5 PKK’lı terörist ise etkisiz hale getirilirken sözleşmeli Er Hidayet Tokmak yaralanmıştı. Yaklaşık 5 aydır Ankara’da tedavisi süren Hidayet Tokmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Geçtiğimiz yıl yaralanan asker şehit oldu

Taziye mesajı yayınlayan Çorum Valisi Necmettin Kılıç, “Hakkari Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında görev yapmaktayken, 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü ile gerçekleşen çatışmada yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden; ilimiz Bayat İlçesi, Dorukseki Köyü nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, tüm güvenlik güçlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı diliyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz yıl yaralanan asker şehit oldu

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