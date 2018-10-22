Geleceğin çanak çömlek ustalarını yetiştiriyorlar

Elazığ'da bir araya gelen 10 iş adamı, çanak çömlek sanatını ayakta tutmak için tesis açtı. Fabrika yetkililerinden Metin Başbel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1200 yıllık olan bir kültürün kaybolmaya yüz tuttuğunu söyledi.

İSTİHDAMA KATKI

Bu sanatı yeniden canlandırmak için iş arkadaşlarıyla tesis açtıklarını aktaran Metin Başbel, 5 ay önce hizmete giren tesiste 40 kişinin çalıştığını, kentin istihdamına da katkı sağladıklarını bildirdi.

HEDEF TÜM YURDA YAYMAK

Çanak çömlek yapım kültürünü geliştirmek istediklerini ifade eden Metin Başbel, "Çanak çömlek yapımıyla ilgili 35 kişi eğitim alıyor. İzmir'den getirdiğimiz 6 kişilik ekip eğitim veriyor. 5 aylık bir tesis olmamıza rağmen ülkenin 19 noktasına ulaştık. Hedefimiz tüm Türkiye'ye ulaşmak. Çamur insan sağlığı açısından çok faydalı. Çömlek sağlık açısından çok önemli" diye konuştu.