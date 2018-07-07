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Geleceğin mühendisleri kampta buluştu

Kastamonu'da seçilen 45 ortaokul öğrencisi, Geleceğin mühendisleri iş başında projesi kapsamında toplandı.

AA | 07.07.2018 - 14:30..
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Kastamonu'da seçilen 45 ortaokul öğrencisine, Geleceğin mühendisleri iş başında projesi kapsamında düzenlenen kampta maket uzay roketi yapımından robota, üç boyutlu yazıcıdan sanatsal çalışmalara kadar pek çok alanda eğitim veriliyor.

BİR HAFTA SÜRECEK

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen proje kapsamında, kent merkezi ve ilçelerden 45 ortaokul öğrencisi, bir hafta boyunca akademisyen ve öğretmenlerden oluşan 25 kişilik ekipten robotik kodlama, astronomi, model roket tasarımı, gökyüzü gözlemi gibi konularda eğitim alma fırsatını yakaladı.

Geleceğin mühendisleri kampta buluştu

FARKLI ALANLARDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Öğrenciler, derslerde bilgisayar yazılımından maket roket yapımına, robotlardan üç boyutlu yazıcılara, sanatsal aktivitelerden resim yapmaya kadar birçok alanda çalışma yapıyor.

Projede görev alan öğretmenlerden Cihan Gülgün, yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük bölümünün köylerden gelen dezavantajlı çocuklar olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bilim ve sanata meraklarına göre seçildiğini anlatan Gülgün, çalışmaların Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Geleceğin mühendisleri kampta buluştu

"GELECEĞİ GENÇLER İNŞA EDECEK"

Cihan Gülgün, "Bilim, mühendislik, fen, teknoloji ve sanat alanlarında çalışmalar yapıyoruz. Sanatsız bilim olmayacağı için sanatsal çalışmalar da yürütüyoruz. Bu başlıklar altında robotik kodlamalar, üç boyutlu yazıcıların çalışma biçimleri ve özellikleri, roket yapımı, boyamalar ve sanatsal çalışmalar yer alıyor. Öğrencilere bir roketin nasıl çalıştığını anlatırken, onlara maketini yapma şansını veriyoruz. Bunun yanında üç boyutlu yazıcıda kendi arabalarını tasarlama imkanı sunuyoruz. Robotların çalışma şekilleri hakkında bilgi verirken onların çalışma biçimlerini anlatıyoruz. Çocukların en iyi şekilde yetişmesini istediklerine işaret eğer kendi tankımızı, tüfeğimizi, uçağımızı, roketimizi yapmak istiyorsak bunun yolu buralardan geçiyor. Gençleri çok iyi değerlendirmeliyiz çünkü geleceği bunlar inşa edecek. İstediğimiz uçağı, tankı, tüfeği, arabayı inşallah bu gençler yapacak." dedi.

Geleceğin mühendisleri kampta buluştu

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