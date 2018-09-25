Geleneksel Türk sanatları meslek lisesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla mesleki ve teknik eğitimi geliştirme yönünde üç önemli protokol imzalanacak.

Bu kapsamda, meslek liselerinin turizm programları sektörün taleplerine göre yeniden yapılandırılacak. Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi kurulacak. Programa yeni alınan Müze Eğitimi dersi tüm ortaöğretim kurumlarında seçmeli olarak okutulacak.

HAZIRLIK SINIFLARI

Turizm meslek liselerinin öğretim programına İngilizce ve Rusça yabancı dil hazırlık sınıfı eklenecek. Ayrıca, Almanca, Arapça, Çince ve Fransızca, yabancı dil eğitimi kapsamında seçmeli ders olarak okutulacak.

Okulların öğretim programları sektörün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda revize edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamında yapılmasını, öğrencilere burs verilmesini ve mezunların istihdamını sağlayacak.





YENİ MESLEK LİSESİ KURULUYOR

Geleneksel Türk sanatlarına yönelik bir meslek lisesi kurulacak. Bu liseyle son yıllarda hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, katı, dokumacılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında ortaöğretim seviyesinde böyle bir eğitim verilmemesinin bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasında katkı sağlanması amaçlanıyor.

İSTİHDAMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

İmzalanan ‘Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü’ kapsamında ilk kez bu alanda eğitim verecek Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi kurulacak.

İlki İstanbul’da açılacak lisenin öğretim programı ve ders içerikleri alan uzmanları, sanatçılar ve iki bakanlığın uzmanları tarafından önümüzdeki günlerde belirlenecek. Öğrencilerin staj ve beceri eğitimleri bu alanda kurulmuş atölyelerde ve gerçek üretim ortamlarında yapılması sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesinde de okul eğitici ve yöneticilerinin hizmet içi ve işbaşı eğitimleri gerçekleştirilmesine destek verecek, öğrencilere burs verilmesini sağlayacak ve mezunların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına yönelik mevzuat çalışmalarını gerçekleştirecek.





ORTAÖĞRETİME MÜZE EĞİTİMİ

Protokol kapsamında tüm ortaöğretim kurumlarına ‘Müze Eğitimi’ seçmeli ders olarak okutulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı dersin uygulamalarının yapılacağı müze ve ören yerlerinde müze dersi uygulamalarının niteliğini artıracak şekilde uzman, materyal ve rehberlik desteği sağlayacak. Öğretmenlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girişlerini sağlayacak.



