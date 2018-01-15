Gelibolu'da Piyade Tugayı'na 300 kişilik mescit yapıldı

Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde bulunan 18'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında, yapımına geçen ay başlanan 300 kişinin namaz kılabileceği mescit tamamlandı.
200 METREKARE ALANA KURULDU
Prefabrikten yapılan mescit 200 metrekare alan üzerine kuruldu. Mescidin açılışı Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Kavakköy Belde Belediye Başkanı CHP'li Necati Kopça, ilçe müftüsü İbrahim Özler, Teksan İnşaat Müdürü Teoman Demircan tarafından yapıldı.