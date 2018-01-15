Gelibolu'da Piyade Tugayı'na 300 kişilik mescit yapıldı

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Avusturya’da 60 bin kişi yeni hükümeti protesto etti

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Çinli çiftler balayı için Pamukkale'yi seçti

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Kartal'daki 80 bin tonluk ham tuz dağı

1 Anadolu kayak merkezleriyle ilgi topluyor Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya ve Kartepe'nin de aralarında bulunduğu kayak merkezleri, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

2 Beşiktaş Boyko'yu Club Brugge'e kiralıyor Beşiktaş, Denys Boyko'nun transferi için Club Brugge'le görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

3 Sosyal medyadan cinsel tacize tutuklama Kozaklı’da 19 yaşındaki H.K. sosyal medya hesabından N.T. isimli bayana cinsel taciz de bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

4 Bronşiolitten çocuklarınızı korumanın yolları Uz. Dr. Kaan Kadıoğlu, kış aylarında en sık görülen çocuk hastalıklarından biri olan bronşiolite karşı önlem almanın yollarını anlattı.

5 Süper Lig'de devre arası yapılan transferler Süper Lig'de takımlar ikinci yarı öncesi kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İşte Süper Lig'de devre arası biten transferler..

6 Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme Sıla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeniyle ilişkisini bitirdiği oyuncu Ahmet Kural'a sert bir göndermede bulundu.