Gelin arabası çarpan polis son yolculuğuna uğurlandı

Cizre ilçesinde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen gelin arabası, karşı yönden gelen polis memuru Yakup Acar (26) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve devlet hastanesine kaldırılan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Acar’ın cenazesi memleketi Elazığ’ın Arıcak ilçesine bugün getirildi.

Acar, için Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Arıcak Kaymakamı Mevlüt Şekerçi, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, ilçe protokolü, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninin ardından Acar’ın naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.