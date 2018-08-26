Gelin arabası kaza yaptı: 2 yaralı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrın "takdire şayan" olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'da bir günlük erkek bebek, naylon poşete konularak okulun bahçesine bırakıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen bebeği bırakan kişi ya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

1 Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor Ekonomik koşullar nedeniyle tarihinin en zor zamanlarını geçiren Venezuela'da halk çevre ülkelere göç ediyor. Sığınmacılar gittikleri ülkede para kazanmak için arabaların camlarını dahi siliyorlar.

2 Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm 2015'te Nobel Kimya Ödülü kazanan bilim insanı Aziz Sancar, Türkiye'deki siyasi gelişmelerden rahatsızlığını dile getirdi. Sancar "Ben küsüm ülkeye" dedi.

3 Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti Maçı kazanmak için fırsatların eline geldiğini söyleyen Cocu, "İki maç kaybettiysek işler daha zor hale gelir." dedi.

4 Bakan Varank'ın yoğun diplomasi trafiği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Endonezyalı mevkidaşı Bakanı Rudiantara ile 41 bin feette görüşme gerçekleştirdi

5 Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı Türkiye'nin yaşadığı büyüme ve ekonomideki sıçramayla en iyi yatırım yerlerinden biri olduğunu söyleyen Jens Bischof, "Masabaşı araştırmalara inanmayın" dedi.

6 Fenerbahçe taraftarının istemediği oyuncular Malatya'dan sonra Göztepe'ye de yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar 4 futbolcunun performansından memnun değil.