Gelinin ‘hayırlısı’ kelimesi evlenmelerine mani olacaktı

Tavas ilçesi Horasanlı Mahallesi’nde 4 Ağustos’ta, Naciye Şeşen ile Adem Teberci hayatlarını birleştirmek için nikah masasına oturdu.

"HAYIRLISIYLA EVET DİYECEKTİM"

Nikah memuru Tavas Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü evlendirme memuru Mehmet Çinili, prosedür gereği Şeşen’e “Hanımefendi, hiçbir kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Adem Teberci Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Şeşen ise soru üzerine gülümseyerek mikrofona ‘Hayır’ derken, ardından nikah memurunun mikrofonu kendisinden çektiğini görünce "Hayırlısıyla evet diyecektim." dedi.

Bu sırada davetliler ise gülmeye başladı. Bunun üzerine Çinili mikrofonu kendisine doğru çekerek davetlilerden sessiz olmalarını istedi.

Gelin hayır dedi, nikah memuru masadan kalktı VİDEO

"BU NİKAHI KIYAMAM"

Damat Adem Teberci ise Çinili’ye dönerek, "Sorun yok, ’hayırlısıyla evet’ diyecekti." dedi. Ancak nikah memuru Çinili, "Beyan esas, hayır kelimesi çıktığı için ben bu nikahı kıyamam. Yarın bir durum olduğu zaman biz sorumlu oluruz." diyerek nikah defterini alıp masadan ayrıldı. Davetliler ve çift ne söylese de Çinili’yi ikna edemediler.

NİKAH MEMURU İKNA EDİLDİ

Çiftin nikahı Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerinin araya girmesi ve nikah memuru Çinili’yi ikna etmesiyle kıyıldı. Kıyılan nikahın ardından başta çiçeği burnunda çift olmak üzere törene katılan herkes rahat bir nefes almış oldu.