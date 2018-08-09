taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.974
USD
5,3093
EURO
6,1752
ALTIN
207,41
PETR
72,4800

Gelinin ‘hayırlısı’ kelimesi evlenmelerine mani olacaktı

Denizli’de gerçekleştirilen bir nikah töreninde gelinin ağzından ‘hayırlısıyla’ yerine ‘hayır’ yanıtı çıkınca, nikah memuru "Bu nikahı kıyamam." diyerek masadan kalktı

İHA | 09.08.2018 - 07:52..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Tavas ilçesi Horasanlı Mahallesi’nde 4 Ağustos’ta, Naciye Şeşen ile Adem Teberci hayatlarını birleştirmek için nikah masasına oturdu.

"HAYIRLISIYLA EVET DİYECEKTİM"

Nikah memuru Tavas Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü evlendirme memuru Mehmet Çinili, prosedür gereği Şeşen’e “Hanımefendi, hiçbir kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Adem Teberci Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Şeşen ise soru üzerine gülümseyerek mikrofona ‘Hayır’ derken, ardından nikah memurunun mikrofonu kendisinden çektiğini görünce "Hayırlısıyla evet diyecektim." dedi.

Bu sırada davetliler ise gülmeye başladı. Bunun üzerine Çinili mikrofonu kendisine doğru çekerek davetlilerden sessiz olmalarını istedi.

Gelin hayır dedi, nikah memuru masadan kalktı VİDEO

"BU NİKAHI KIYAMAM"

Damat Adem Teberci ise Çinili’ye dönerek, "Sorun yok, ’hayırlısıyla evet’ diyecekti." dedi. Ancak nikah memuru Çinili, "Beyan esas, hayır kelimesi çıktığı için ben bu nikahı kıyamam. Yarın bir durum olduğu zaman biz sorumlu oluruz." diyerek nikah defterini alıp masadan ayrıldı. Davetliler ve çift ne söylese de Çinili’yi ikna edemediler.

NİKAH MEMURU İKNA EDİLDİ

Çiftin nikahı Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerinin araya girmesi ve nikah memuru Çinili’yi ikna etmesiyle kıyıldı. Kıyılan nikahın ardından başta çiçeği burnunda çift olmak üzere törene katılan herkes rahat bir nefes almış oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

43
Luanna Perez Türkiye'de

Luanna Perez Türkiye'de

27
Trump ABD'de halka ırkçılığı aşıladı

Trump ABD'de halka ırkçılığı aşıladı

16
Kablosuz internet ağında yeni güvenlik açığı

Kablosuz internet ağında yeni güvenlik açığı

1
Kılıçdaroğlu: Kimse CHP'yi zaafiyete düşüremez

Kılıçdaroğlu: Kimse CHP'yi zaafiyete düşüremez

19
Trabzonspor Özer Hurmacı'nın parasını ödedi

Trabzonspor Özer Hurmacı'nın parasını ödedi

15
Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM