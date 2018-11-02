Gelir vergisi rekortmeni Şarık Tara oldu

Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu.

RAHMİ KOÇ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listede ikinci sıradakinin ismi açıklanmazken, Rahmi Koç 45 milyon 164 bin lirayla üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sıradaki rekortmenin yine ismi açıklanmazken, Sinan Tara 29 milyon 269 bin lirayla beşinci oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç 21 milyon 9 bin lirayla listede 8. sırada yer aldı.

KURUMLAR LİSTESİ

Kurumlar vergisi rekortmeni ise 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) oldu.

Merkez Bankasını sırasıyla şu kurumlar izledi:

-T.C. Ziraat Bankası, 2 milyar 294 milyon 828 bin 967.34 lira

-Türkiye Garanti Bankası, 2 milyar 81 milyon 589 bin 217.14 lira

-Akbank, 1 milyar 433 milyon 112 bin 164.35 lira

-Türkiye İş Bankası, 1 milyar 398 milyon 457 bin 749.26 lira

-Yapı ve Kredi bankası, 924 milyon 334 bin 566.62 lira

-Türkiye Vakıflar Bankası, 799 milyon 684 bin 743.09 lira

-Türkiye Halk Bankası, 743 milyon 466 bin 593.37 lira

-Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma, 657 milyon 411 bin 577.94 lira