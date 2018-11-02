taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46735
Euro
6.2629
Altın
1234.935
Borsa
93084.08
Gram Altın
217.132

Gelir vergisi rekortmeni Şarık Tara oldu

2017 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesine göre, 28 Haziran'da hayatını kaybeden Şarık Tara 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuku ile Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu.

DHA | 02.11.2018 - 14:01..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

şarık tara

Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu.

RAHMİ KOÇ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listede ikinci sıradakinin ismi açıklanmazken, Rahmi Koç 45 milyon 164 bin lirayla üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sıradaki rekortmenin yine ismi açıklanmazken, Sinan Tara 29 milyon 269 bin lirayla  beşinci oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç 21 milyon 9 bin lirayla listede 8. sırada yer aldı.

KURUMLAR LİSTESİ

Kurumlar vergisi rekortmeni ise 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) oldu.

Merkez Bankasını sırasıyla şu kurumlar izledi:

-T.C. Ziraat Bankası, 2 milyar 294 milyon 828 bin 967.34 lira
-Türkiye Garanti Bankası, 2 milyar 81 milyon 589 bin 217.14 lira
-Akbank, 1 milyar 433 milyon 112 bin 164.35 lira
-Türkiye İş Bankası, 1 milyar 398 milyon 457 bin 749.26 lira
-Yapı ve Kredi bankası, 924 milyon 334 bin 566.62 lira
-Türkiye Vakıflar Bankası, 799 milyon 684 bin 743.09 lira
-Türkiye Halk Bankası, 743 milyon 466 bin 593.37 lira
-Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma, 657 milyon 411 bin 577.94 lira

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

218
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

87
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

285
Tek tip askerlik modeli geliyor

Tek tip askerlik modeli geliyor

113
Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

56
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sıla'ya telefon

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sıla'ya telefon

377
Yıldız Tilbe fularla dans etti

Yıldız Tilbe fularla dans etti

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM