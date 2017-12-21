İstanbul Kartal’da, dün akşam 22.00 sıralarında Kordonboyu, Kumcular İskelesi’nde ki bir yük gemisinde evine gitmek üzere olan Mehmet Ayatan (28) isimli mürettebat, gemi üzerinde yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten ambara düştü.

BİR SAATTE AMBARDAN ÇIKARILABİLDİ

Olayın ardından gemide çalışan diğer mürettebatlar, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından mürettebatı halat yardımı ile ambardan çıkarttı.

Gemide çalışan işçi 8 metre yükseklikten düştü ViDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ambardan çıkartılan Ayatan, sağlık ekipleri tarafından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayatan’ın son durumu ile ilgili, belinde ve kolunda kırık olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.