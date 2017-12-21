taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.455
USD
3,8304
EURO
4,5527
ALTIN
155,90
PETR
64,4600

Gemide çalışan işçi 8 metre yükseklikten düştü

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Kumcular iskelesinde bir yük gemisinde, dengesini kaybederek ambara düşen işçi bir saatlik çalışmayla kurtarıldı.

İHA | 21.12.2017 - 09:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

d

İstanbul Kartal’da, dün akşam 22.00 sıralarında Kordonboyu, Kumcular İskelesi’nde ki bir yük gemisinde evine gitmek üzere olan Mehmet Ayatan (28) isimli mürettebat, gemi üzerinde yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten ambara düştü.

BİR SAATTE AMBARDAN ÇIKARILABİLDİ

Olayın ardından gemide çalışan diğer mürettebatlar, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından mürettebatı halat yardımı ile ambardan çıkarttı.

Gemide çalışan işçi 8 metre yükseklikten düştü ViDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ambardan çıkartılan Ayatan, sağlık ekipleri tarafından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayatan’ın son durumu ile ilgili, belinde ve kolunda kırık olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçıp hırsızlık yaptıktan sonra teslim oldu
Adana'nın Seyhan ilçesinde cezaevinden firar edip 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan Şafak F., "Cezaevinde parasız kaldığım için firar etmek zorunda kaldım." dedi.
Bodrum'da tablo gibi kış manzarası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneşin batışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, yerli ve yabancı turistleri hayran bırakıyor.
Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor
Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın doğusunda akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Liseli kızı, cezaevine gitmedi diye dövdüler
Adana’da liseli bir genç kız hırsızlık suçundan bir süre önce cezaevine girip çıktıktan sonra kendisini ziyarete gelmeyen arkadaşını diğer arkadaşlarıyla birlikte darbetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var

CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var

260
Bayern evinde Dortmund'u devirdi

Bayern evinde Dortmund'u devirdi

33
Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı

Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı

54
İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

68
Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

196
Araçlarda cam filmine yeni düzenleme

Araçlarda cam filmine yeni düzenleme

99
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te ortamı gerdi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te ortamı gerdi

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM