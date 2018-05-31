Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 85 kilometre açıkta bulunan Türk bayraklı "İnce Anadolu" adlı gemide rahatsızlanan kişinin tahliye görüntülerine yer verildi.
Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti VİDEO
HASTA GEMİCİ, İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Görüntülerde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopterinin gemiye alçalarak yaklaşması, bir askerin iple inerek rahatsızlanan personeli helikoptere taşıması yer alıyor.
Paylaşımda, arama kurtarma helikopterinin rahatsızlanan gemi personelini İstanbul'a getirdiği bilgisi de aktarıldı.