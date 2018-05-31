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Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

Varna açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteriyle İstanbul'a getirildi.

AA | 31.05.2018 - 00:34..
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Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 85 kilometre açıkta bulunan Türk bayraklı "İnce Anadolu" adlı gemide rahatsızlanan kişinin tahliye görüntülerine yer verildi.

Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti VİDEO

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Görüntülerde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopterinin gemiye alçalarak yaklaşması, bir askerin iple inerek rahatsızlanan personeli helikoptere taşıması yer alıyor.

Paylaşımda, arama kurtarma helikopterinin rahatsızlanan gemi personelini İstanbul'a getirdiği bilgisi de aktarıldı.

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