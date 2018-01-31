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Gemiden denize düşen işçi öldü

Kocaeli Derince'de gemiden yük indirirken pistonun patlaması sonucu dengesini kaybederek denize düşen işçi hayatını kaybetti.

İHA | 31.01.2018 - 16:37..
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Gemiden denize düşen işçi öldü

Kaza, sabah saatlerinde Derince Liman’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, limanda gemi personeli olarak çalışan Emrullah Balçık (49), gemide yük indirildiği sırada pistonun patlaması sonucu dengesini kaybederek, önce açık olan ambara ardından da denize düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler hemen denize atlayarak Balçık’ı çıkardı. Mesai arkadaşları daha sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri denize düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından ölen işçinin cenazesi Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Ölen işçinin cenazesi Bartın’ın Amasra ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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