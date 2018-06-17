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Gemini çarptığı tarihi yalıya fotoğraflı kamuflaj

Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu.

DHA | 17.06.2018 - 10:04..
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İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören tarihi yalının hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.

Gemini çarptığı tarihi yalıya fotoğraflı kamuflaj

GEMİ ÇARPMIŞTI

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı “Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisanda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış kazanın ardından yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

Mayıs ayında restorasyona başlanan yalının daha önceki hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.

Gemini çarptığı tarihi yalıya fotoğraflı kamuflaj

Gemini çarptığı tarihi yalıya fotoğraflı kamuflaj

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