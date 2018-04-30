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GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

Seçimlere 55 gün kala yapılan ankette, AK Parti ve MHP tabanının Cumhur İttifakı'na büyük oranda olumlu baktığı görüldü.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 07:15..
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GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

Türkiye 24 Haziran'daki seçimleri bekliyor...

Siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verirken, anket şirketleri de kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anketlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda kazanacağı gözlemlenirken, AK Parti ve MHP tabanına Cumhur İttifakı soruldu.

TABANDAN TAM DESTEK

GENAR Araştırma tarafından yapılan ankette; AK Partililerin yüzde 90'ı Cumhur İttifakı'na memnuniyetle bakarken, MHP tabanının da yüzde 80'i ittifaktan memnun.

Anket sonuçlarını GENAR Başkanı İhsan Aktaş Habertürk canlı yayınında açıkladı.

GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi ViDEO

"BU DA DEMEKTİR Kİ..."

Aktaş, "MHP oylarına bakış eskiden şuydu; referandumda üçte biri verdi, yarısı verdi falan... Son yaptığımız araştırmada; AK Parti ve MHP'lilere Cumhur İttifakı'nda memnun musunuz diye sorduk. AK Partililerin yüzde 90'ı, MHP'lilerin yüzde 80'i memnun. Bu da demektir ki; günden güne MHP tabanı Cumhur İttifakı'na oy verecek kıvama geliyor." ifadelerini kullandı.

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