Genç işsizim dedi Macron fırça attı

İnsanların iş bulmak için yeterli motivasyona sahip olmadığını öne süren Macron, ülkedeki ekonomik krizleri görmezden geldi. Krizden dolayı iş bulmadığını söyleyen kişiye de sert tepki gösterdi.

"İŞSİZİM" DEDİ DAYAK YEMEDİĞİ KALDI

Sürekli başvurular yapıp geri dönüş almadığını dile getiren gencin Cumhurbaşkanı ile görüşme videosu Fransızlardan tepki gördü.

Fransız Cumhurbaşkanı, genç bir vatandaşın iş bulamamaktan yakınmasının üzerine kameralar önünde gence tepki gösterdi.

Macron, bahçıvan olduğunu ve her alanda iş arayıp yine de bulamadığını dile getiren gence, “Yolun karşısına geçsem size iş bulurum. Motivasyonunuz varsa otellerde, kafelerde ve inşaatta işçi alımı yapılıyor. Gittiğiniz iki yerin en az birinde eminim ki alım yapıyor” dedi.

İŞSİZ GENCE İŞ ARANIYOR

Şikayetçi genç ile aynı kaderi paylaşan milyonlarca Fransız, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanının cevabından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bununla birlikte olay üzerine sosyal medya üzerinden insani yardım kampanyaları başlatıldı.

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Jerome Jarre ise hesabı üzerinden işsiz gence kendi uzmanlık alanında bir iş bulunması için çağrıda bulundu