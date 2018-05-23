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Genç kadını yola atan taksici tutuklandı

Ümraniye’de tartıştığı genç kadını bacaklarından tutarak araçtan dışarı atan taksi şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 23.05.2018 - 16:28..
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Genç kadını yola atan taksici tutuklandı

Ümraniye’de küçük kız kardeşi ile ekmek almak için evden çıkan dış ticaret uzmanı Canan Ay’ı aralarında çıkan tartışma sırasında önce kafa atıp darbeden, ardından da genç kadın polis çağırıp kaçmasın diye mücadele ederken bacaklarından tutarak araçtan yola fırlatan taksici yakalanmıştı.

MAHKEME KARARI VERDİ

Taksici Ş.G., Ümraniye İlçe Emniyet müdürlüğü Araştırma Büro ekiplerince gözaltına alınan taksi şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.G.’nin 4 uyuşturucu, 1 mala zarar verme ve mühür fekkinden kaydı çıkmıştı.

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada VİDEO

Genç kadını yola atan taksici tutuklandı

Genç kadını yola atan taksici tutuklandı

Genç kadını yola atan taksici tutuklandı

Genç kadını yola atan taksici tutuklandı

Genç kadını yola atan taksici tutuklandı

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