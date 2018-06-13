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Genç kadının yaralandığı kapkaç anı kamerada

İstanbul Esenyurt’ta, otomobilli kapkaççılar elindeki poşetlerle ara sokakta yürüyen kadının omzuna asılı çantayı çalarak, kayıplara karıştı.

İHA | 13.06.2018 - 14:28..
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Esenyurt’ta geçtiğimiz Cumartesi günü Güzelyurt Mahallesi’nde, iddiaya göre elindeki poşetlerle birlikte evine doğru giden kadını, siyah renkli bir araba takip etmeye başladı.

KAPKAÇÇILARA DİRENEMEDİ

Kadının boş anını kollayan kapkaççılar, araçla daha çok yaklaşıp üzerine çapraz şekilde astığı çantasını kapıp kaçtı. Kapkaççılara kısa süreliğine direnmeye çalışan kadın yere düşerek yaralandı.

Sesi duyan çevredeki esnaf kadının yardımına koştu ve polisle sağlık ekiplerine haber verdi. Kapkaççılar ise kadının çantasında bulunan özel eşyaları ve bir miktar parayla birlikte ortalıktan kayboldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Genç kadının yaralandığı kapkaç anı kamerada VİDEO

“ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI SANMIŞTIK”

Olay sırasında mağdur kadının yardımına koşan esnaf, kargaşayı görür görmez olayın olduğu noktaya gittiğini ifade ederek, “Oraya gittik baktık yeşil bir araç kapkaç yapmış. Biz ilk başta bir çocuğa araç çarptı sanmıştık. Gittik kadın yerdeydi. Sürüklemişlerdi kadını sonra polis geldi tutanak falan tuttular. Arabanın arkasından koştuk ama araç bayağı bir hızlıydı. Yetişemedik.” dedi.

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