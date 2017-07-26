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Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

Konya'da Funda K. isimli genç kız, otomobille 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

26.07.2017 - 12:29
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Bugün saat 08.30 sıralarında merkez Meram İlçesi'nde meydana gelen kazada Funda K., yönetimindeki 42 BRT 75 plakalı otomobiliyle sokak içinde iddiaya göre 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

KAZA YAPINCA ARACINI YAKMAYA ÇALIŞTI

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 42 VK 470 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Funda K., sinir krizi geçirip, otomobilin koltuklarını tutuşturdu.

Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

"ARABAM GİTTİ" DİYE AĞLADI

Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kendini yerlere atan ve 'Arabam gitti' diye ağlayan genç kız, polis ve sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Bir türlü sakinleştirilemeyen genç kız, baygınlık geçirmesinin ardından ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

Genç kız drift yaparken kaza yaptı, kriz geçirdi

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