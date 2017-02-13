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Genç kıza başörtüsü nedeniyle çirkin saldırı

Maltepe'de lise öğrencisi genç kız, bir kadının minibüste kendisini başörtüsü nedeniyle darbettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

13.02.2017 - 22:47
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Genç kıza başörtüsü nedeniyle çirkin saldırı

Genç kıza başörtüsü nedeniyle çirkin saldırı

Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste provokatif bir olay yaşandı. Maltepe yönündeki minibüste seyahat eden F.D.A.Y., A.A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Bir anda genç kızın başörtüsüne asılan kadın, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor." diyerek hakaretlerde bulundu.

Genç kıza başörtüsü nedeniyle çirkin saldırı-VİDEO

TEKME ATIP BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI

Genç kıza tekme de atan saldırgan, kızın başörtüsünü çıkardı.
Tartışma üzerine minibüs şoförü devreye girdi. Maltepe'de karakolun önünde duran şoför duruma polislere bildirdi. Minibüsten indirilen saldırgan kadın gözaltına alınırken, genç kız ise ifadesi alınmak üzere Maltepe Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Genç kıza başörtüsü nedeniyle çirkin saldırı

SALDIRIYI ANLATTI

Saldırı anını anlatan Fatma Dilara Aslıhan Y., "Minibüse bindik. Sonrasında minibüste yanıma fizik öğretmeni olduğunu öğrendiğim bir bayan oturdu. Sohbet ettik. Okulumu sordu, 'fizikle aran nasıl diye' sordu. O sırada birden arkamda oturan bayan topuzumdan tutarak beni arkaya doğru çekti ve şalımı eline aldı.

"ÖLMELİSİNİZ DEDİ"

Bağırmaya başladı 'siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın. Siz ölmelisiniz' gibi hakaretlerde bulundu. Sonrasında bana tekme atmaya çalıştı. Böbreğime tekme attı. O sırada minibüs karakolun önünden geçiyordu. Arkadaşlarım beni çekti. Sonra minibüsçü devreye girdi. Sonra polisler müdahale etti" dedi.

Darp raporu aldığını söyleyen genç kız, kendisine saldıran A.A.K.'den şikayetçi olduğunu ve adli sürecin başladığını söyledi.

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